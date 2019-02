Allach in beeld voor terugkeer als technisch directeur Vitesse

Dat was een teken aan de wand. Vitesse kon geen geschikte technisch directeur vinden. De functie is ook bijzonder zwaar. De ‘td’ is verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie en de trainersstaf. Hij moet daarvoor over een uitgebreid, internationaal netwerk beschikken.



Vitesse liet zodoende de afgelopen jaren onder andere het oog vallen op Earnest Stewart. Maar de voormalige ‘td’ van AZ koos in 2015 voor een avontuur in de Verenigde Staten. In de zomer van 2018 tekende hij als general manager bij de Amerikaanse voetbalbond.



Van Hintum is officieel tot eind juni nu nog technisch directeur bij Vitesse. Maar als het aan de Ossenaar ligt, zwaait hij eerder af. De ex-international keert in Arnhem terug in zijn oude rol als hoofd scouting. Die taak heeft bij hem een voorkeur.



Allach is sinds zijn terugkeer uit Israël met meer clubs in verband gebracht, zoals NAC en FC Groningen. De Brabander was in een technische functie eerder werkzaam bij VVV-Venlo, FC Twente, RKC Waalwijk en de KNVB.



Bij Vitesse was Allach ruim vier jaar actief (2013-2017). Hij haalde onder anderen Ricky van Wolfswinkel en Alexander Büttner terug naar de Arnhemse club. Als ‘td’ legde Allach ook de basis voor de KNVB-beker van 2017, de enige grote prijs in de historie van Vitesse. Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen van kandidaten.