Algemeen directeur Nijland vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC Groningen

,,Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, vertelt Nijland in een korte reactie op de site van FC Groningen. ,,Eind vorig seizoen heb ik dit al besproken met mijn gezin. Nu is het moment daar. Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt, die de kar gaat trekken. Deze functie kost je 6, 7 dagen in de week en slurpt energie. De Raad van Commissarissen heeft nu voldoende tijd om een geschikte opvolger te vinden. Tot die tijd ga ik met de mensen op werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed achterlaten. Ik ben namelijk niet alleen directeur van deze prachtige club, maar ook supporter.”