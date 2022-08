Alfred Schreuder wil dat Antony bij Ajax blijft: ‘Niet goed als wij nog een speler verkopen’

Ajax kon in de uitwedstrijd tegen Sparta ( 0-1 ) geen beroep doen op Antony. De 22-jarige aanvaller sloeg vanwege transferperikelen twee trainingen over en zat daarom niet bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Trainer Alfred Schreuder gaf na het duel bij ESPN aan dat hij het 'niet goed’ zou vinden als Antony verkocht wordt.

De aanvaller wordt al dagen in verband gebracht met een overstap naar het Manchester United van Erik ten Hag. De Engelse topclub heeft een bedrag van tachtig miljoen euro over voor de Braziliaan, maar daar ging Ajax niet mee akkoord. Engelse media meldden vanochtend dat Manchester United van plan is om met een nieuw bod aan te kloppen bij Ajax, waardoor de vraagprijs van honderd miljoen euro genaderd zou worden.

,,Ik heb met Antony gesproken’’, vertelde Schreuder voorafgaand tegen ESPN. ,,Hij heeft aangegeven dat hij zich niet honderd procent voelt. Ik wil alleen spelers die volledig met hun hoofd bij Ajax zijn. We hebben het erover gehad en ik vind het een moeilijke situatie, daar ben ik eerlijk in. Ik heb zelf nooit in zo’n situatie gezeten. Ik vind voor mezelf vooral belangrijk dat ik goed met hem heb gesproken. Ik ben heel duidelijk geweest dat ik alleen spelers wil die voor Ajax willen spelen. Dat vind ik het belangrijkste.’’

Na de wedstrijd tegen Sparta kwam Schreuder nog eens terug op de transferperikelen rond Antony. ,,Ik wil dat Antony blijft, dus ik ga er niet vanuit dat hij verkocht wordt”, aldus de trainer van Ajax bij ESPN. ,,Het geld is absurd waar het tegenwoordig over gaat. We hebben al vijf of zes basisspelers verkocht en niet de minsten. Ik vind het niet goed als wij nog een speler verkopen. Ik denk dat we financieel heel krachtig zijn.”



Antony zou na Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch (beiden Bayern München) de volgende gewaardeerde kracht zijn die de uitgang in Amsterdam opzoekt. Manchester United is al langer in de markt voor de Braziliaan.

Derde seizoen

Antony is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Ajax. In 57 wedstrijden was de rechtsbuiten achttien keer trefzeker en veertien keer goed voor een assist. Ajax betaalde in 2020 ruim vijftien miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van São Paulo.

Het ontbreken van Antony in Rotterdam betekent goed nieuws voor Steven Berghuis. De linksbenige aanvaller annex middenvelder verhuisde vorige week naar de reservebank, maar krijgt tegen Sparta vanaf zijn oorspronkelijke positie de kans.

