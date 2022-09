Alfred Schreuder stelt teleurgestelde Brian Brobbey gerust, Davy Klaassen dacht ‘niet echt’ aan vertrekken

met videoAlfred Schreuder was een tevreden trainer na de thuiszege van Ajax op sc Heerenveen ( 5-0 ). ,,Ik ben heel blij met de prestatie van mijn ploeg”, zei Schreuder. ,,We hebben de lijn na de zege op Rangers gewoon doorgetrokken. Het plezier en de energie spatten ervan af. En na iedere goal hebben ze honger naar nog een goal.”

,,We weten dat Heerenveen heel goed kan verdedigen en dan is het fijn dat het na 16 minuten 2-0 voor ons staat”, zei Schreuder. ,,Ik heb lekker kunnen wisselen en iedereen was gretig. Dat moet ook. We doen het echt met z’n allen. Dat blijf ik ook benadrukken.”

Schreuder ziet ook dat sommige spelers het moeilijk vinden als ze niet aan de aftrap mogen verschijnen. Spits Brian Brobbey liet woensdag duidelijk zijn teleurstelling blijken toen hij pas in de slotfase mocht invallen. ,,Aan de ene kant snap ik dat wel”, zei Schreuder. ,,Hij is nog jong. Maar als trainer kan ik dat niet accepteren. We hebben even gesproken. Maar ik vond hem nu weer heel gedreven invallen. Hij gaat echt nog voldoende wedstrijden spelen.”

Davy Klaassen

Davy Klaassen snapt best wel dat er geen club met slechts elf spelers prijzen pakt. En toch is de 29-jarige middenvelder pissig als hij niet aan de aftrap mag verschijnen. Een uitwedstrijd als die van dinsdag tegen Liverpool in de Champions League wil hij helemaal van de eerste tot de laatste minuut spelen. ,,Maar uiteindelijk beslist de trainer”, beseft hij. ,,Ik moet er voor zorgen dat hij nauwelijks meer om mij heen kan.”

Klaassen was tegen Heerenveen voor de tweede competitiewedstrijd op rij basisspeler. Hij deed zijn bijnaam van ‘Mister 1-0' eer aan en knikte al na 4 minuten de openingstreffer binnen. ,,Je kan trainen op het maken van doelpunten”, weet de blonde middenvelder. ,,Maar trainen op de 1-0 is niet mogelijk. Toch scoor ik vaak de eerste. Dat klopt.”

Quote Natuurlijk baal je soms en heb je emoties, maar vertrekken lijkt me ook niet handig met het oog op het WK. Davy Klaassen

Klaassen speelde de eerste weken van het seizoen weinig. ,,Maar ik heb niet echt aan een vertrek gedacht”, antwoordt hij. ,,Natuurlijk baal je soms en heb je emoties, maar vertrekken lijkt me ook niet handig met het oog op het WK”, stelt de 34-voudig international die het afgelopen jaar een belangrijke rol in de plannen van bondscoach Louis van Gaal speelde.

Klaassen vertolkte woensdag een bijrol in de galavoorstelling van de kampioen van Nederland tegen Rangers FC (4-0), maar hij viel wel gedreven in. Het zou heel goed kunnen dat trainer Schreuder dinsdag in Liverpool opnieuw voor een middenveld met Edson Álvarez, Steven Berghuis en Kenneth Taylor kiest. Klaassen zal dan opnieuw niet blij zijn.

,,Als een trainer voor anderen kiest, dan is dat voor geen voetballer leuk. Dat is ook niet iets typisch Nederlands. Neem van mij aan dat Mahrez ook baalt als hij bij Manchester City op de bank moet zitten. Voetballers in het buitenland krijgen daar minder vragen over omdat ze minder met de media praten.”

