Alfred Schreuder schiet uit zijn slof: ‘Het is allemaal stemmingmakerij, ik ben er klaar mee’

Met videoEen emotionele trainer Alfred Schreuder heeft de persconferentie na het thuisduel van Ajax met Excelsior ( 7-1 ) benut om eens flink van zich af te bijten. ,,Ik ben er klaar mee”, zei hij over de kritiek die hij kreeg na een serie van zes duels en slechts één zege. “Ik houd mijn mond niet meer. Het is allemaal stemmingmakerij.”

Schreuder vroeg geen aandacht voor het feit dat Ajax weer aan kop staat van de eredivisie. ,,Ik heb een artikel gelezen dat Brobbey weg zou rotten op de bank”, mopperde hij. ,,Dan begrijp je er als journalist helemaal niets van. Hij is zes keer in tien competitiewedstrijden in de basis begonnen en verder steeds ingevallen. In zijn periode bij Leipzig heeft hij maar 252 minuten gespeeld. We hebben heel veel geld voor Brobbey betaald, terwijl hij transfervrij is vertrokken”, zei Schreuder over de transfersom van ruim 16 miljoen euro. ,,Hij kan soms nog harder werken en dan wordt hij een topspits in Europa. Maar een journalist moet zich aan de feiten houden. En ik bepaal wie er speelt en niemand anders.”

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling Analist Wesley Sneijder vertelde afgelopen week op televisie dat veel mensen bij Ajax vinden dat Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Schreuder en Dusan Tadic, veel te veel macht heeft. ,,Het klopt dat hij heeft geholpen met transfers”, vertelde Schreuder. ,,Dat is normaal in de voetballerij. Overmars is weg”, doelde hij op de vertrokken directeur voetbalzaken die voorlopig wordt vervangen door de minder ervaren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.



,,Voor alle mensen bij ons was dit nieuw. Iedereen heeft het uitstekend gedaan. Maar bij Ajax mag hij weer niet helpen. Bij andere clubs wel. Hij heeft uitstekend geholpen en dit allemaal voor Ajax gedaan. Het was een extreme ‘transferwindow’ met elf uitgaande transfers. Vorig jaar ging er niemand weg bij Ajax en kwamen er geloof ik drie nieuwe spelers. Wij hadden mensen met ervaring nodig.”

‘Dit is ons leven, ons werk’

,,Mensen vinden dat ik een ‘softie’ ben”, zei Schreuder met steeds luidere stem. ,,Maar dan hebben ze niet met mij in de kleedkamer gezeten. Die verhalen zorgen voor onrust. Journalisten moeten de waarheid schrijven. Of mij even bellen. Dan geef ik antwoord als een kerel. Maar als je zoveel spelers verliest, dan kost het tijd om een elftal te bouwen. Daarom verliezen we tweemaal van Napoli. We zijn nog niet zo ver, we zijn nog niet ingespeeld.”

Schreuder kon weinig met de opmerking dat een trainer van Ajax vaak weinig tijd krijgt. ,,Als ik de tijd niet krijg, dan moeten ze me maar ontslaan”, stelde hij. ,,Dat interesseert me dan ook niet. We werken niet tien maar zestien uur per dag om Ajax weer succesvol te maken. Dit is ons leven, dit is ons werk.”