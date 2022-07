Alfred Schreuder moet bij Ajax meer repareren dan schaven

Door Johan Inan



Wat in het eerste half uur nog alles weg had van een bliksemstart naar de eerste prijs van het seizoen, werd een ontnuchterende seizoensaftrap waarin de kampioen door de rivaal werd getrakteerd op een demasqué. Voor het eerst sinds de 6-5 zege op Fortuna Sittard, bijna veertig jaar geleden, kreeg Ajax in eigen huis vijf goals om de oren. Uitgerekend in zijn eerste officiële duel als hoofdcoach kon Schreuder die dubieuze primeur in de Johan Cruijff Arena niet verijdelen.