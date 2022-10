Alfred Schreuder gooit het roer niet om bij Ajax: ‘Vasthouden aan eigen spelprincipes’

Schreuder vertelde tijdens een afsluitende persconferentie dat hij geen moment heeft overwogen om met twee spitsen te starten in Stadio Diego Armando Maradona. ,,Voetballen en aanvallen doe je met z’n allen”, stelde hij. ,,Het gaat erom hoe je aanvalt. Of je met drie, vier of vijf achterop speelt, dat is helemaal niet interessant.”

De opvolger van Erik ten Hag kiest dus niet voor een speelwijze als die van het Nederlands elftal, waar Steven Bergwijn vaak een spitsenkoppel met Memphis Depay vormt. Bondscoach Louis van Gaal gelooft dat Oranje in zo’n spelsysteem op het WK meer kans heeft tegen ploegen met betere spelers. Bij Ajax zou Bergwijn een koppel met Brian Brobbey kunnen vormen.

Schreuder mist in Napels zijn geschorste aanvoerder Dusan Tadic, die wel mee naar Italië is gereisd. Het lijkt er op dat Davy Klaassen hem gaat vervangen. Bergwijn en Steven Berghuis starten vermoedelijk op de flanken en Mohammed Kudus of Brobbey zal als centrumspits aan de aftrap verschijnen. Achterin zullen Daley Blind en Calvin Bassey van positie wisselen en Jorge Sánchez zou de geblesseerde Devyne Rensch kunnen vervangen. ,,Hij kan denk ik een uurtje spelen”, zei de coach van Ajax over de rechtsback uit Mexico die pas net heeft afgerekend met blessureleed.

‘In detail moeten we dingen anders doen’

Schreuder beseft dat het anders moet dan vorige week in het eerste duel met de huidige koploper van de Serie A. ,,Qua instelling gaan we het hetzelfde doen als de thuiswedstrijd”, zei Schreuder. ,,Maar in detail moeten we dingen anders doen. We willen hier domineren. Het is vooral heel belangrijk dat als we hoog druk zetten, hoe we dat doen. Als we wat lager staan, wat we van elkaar verwachten. In balbezit kan het een stuk beter. Als dat goed gaat, sta je beter in de restverdediging.”

Napoli leidt halverwege de poule zonder puntenverlies en met veelzeggende doelcijfers van 13-2. Liverpool heeft 6 punten gevolgd door Ajax (3 punten) en het nog puntloze Rangers FC. Napoli kan zich in de return met Ajax al plaatsen voor de achtste finales. Voor de club uit Amsterdam is overwinteren in de koningsklasse ver weg. ,,De realiteit is dat dit lastig kan zijn”, besefte Schreuder. ,,Maar als we hier winnen, staan we er een stuk beter voor. Het geloof is er altijd bij ons.”