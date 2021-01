Al dat geblèr op het veld, helpt dat wel? ‘Het aannaaien van kaarten gebeurt altijd en overal’

Advocaat: Stomme vragen krijgen dit soort antwoorden

18:39 Dick Advocaat had net de verschillen duidelijk gemaakt tussen Feyenoord en AZ. Dat hij in zijn periode als trainer in Alkmaar eigenlijk nooit druk voelde van de achterban of vanuit de media. De Hagenaar trok dat gelijk met zijn 4,5 jaar als trainer van PSV. ,,Ook toen werden we nooit zo kritisch gevolgd’', zei Advocaat. ,,Bij Feyenoord en Ajax is dat compleet anders. Maar dat is ook weleens lekker om mee te maken.’'