Aké stelt nieuwe doelen: 'Ik wil gaan pushen bij City en Oranje’

Door Mikos Gouka



Voor Nathan Aké zelf veranderde er niets toen hij deze week in Zeist zich meldde in het trainingskamp van Oranje. Voor zijn omgeving is het echter duidelijk. Hier kwam een verdediger van Manchester City binnen. ,,Een van de beste clubs in de wereld met één van de beste managers in de wereld’’, zegt Aké.



Met Donny van de Beek naar Manchester United heeft de nieuwe bondscoach straks weer twee spelers tot zijn beschikking van een grote club in een grote competitie. ,,Dat is prachtig voor Oranje, maar voor mij verandert er weinig. Ik ben nog steeds dezelfde jongen en ik moet nog steeds heel hard werken.’’



Bij Manchester City trainde hij alleen nog maar individueel met een fysieke trainer. Zijn nieuwe ploeggenoten waren in Portugal voor de mislukte jacht op de Champions League en kregen daarna vakantie. ,,Ik heb voor het laatst in juli gespeeld, maar ik kan spelen, anders was ik hier niet geweest.’’