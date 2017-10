Ajax zorgt zelf voor vuurwerk tijdens ‘uitzwaaitraining’

Vitesse wil van de nul af

Vitesse hoopt in het uitduel met Zulte Waregem in de groepsfase van de Europa League op de eerste zege. Met minder zal de ploeg van trainer Henk Fraser, wil het overwinteren in Europa, geen genoegen nemen. De Arnhemmers staan net als Zulte Waregem na twee duels nog op nul punten in groep K, waarin OGC Nice en Lazio leiden.