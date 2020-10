Ajax zonder Antony in CL-opening tegen ‘de beste ploeg van de wereld’

Antony moet woensdag de eerste wedstrijd van Ajax in de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller is geblesseerd en ontbreekt in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.

Het ontbreken van de Braziliaanse zomeraanwinst is een aderlating voor Ajax. De aanvaller maakte tot dusverre een prima indruk. Ajax-trainer Ten Hag wilde vandaag vanwege de privacywetgeving niet vertellen wat Antony precies mankeert.

,,De beste ploeg van de wereld‘’, zo noemde Ten Hag Liverpool vandaag tijdens zijn persconferentie. ,,Dat zijn ze echt, want het ene jaar winnen ze de Champions League en het andere jaar de Premier League. Dan ben je de beste.”

Toch lijkt Liverpool dit seizoen minder goed te draaien dan in de vorige seizoenen. Ze missen tegen Ajax bovendien Virgil van Dijk die afgelopen zaterdag ernstig geblesseerd raakte. ,,Als mensen als Van Dijk wegvallen dan wordt een ploeg daar niet beter van”, geeft Ten Hag wel toe. ,,Maar het zal geen ander Liverpool zijn dan normaal, want hun principes blijven hetzelfde. Die blijven altijd hetzelfde. Misschien ondergaat mijn strijdplan door het missen van Van Dijk een verandering op detail. Uiteindelijk gaat het erom wie er wél speelt.”

Ten Hag zag Liverpool dit seizoen al veel goals tegen krijgen. ,,Maar daar zaten ook zeven goals bij tegen Aston Villa. En vier daarvan waren rebounds. Het laat in elk geval zien dat ze niet onfeilbaar zijn.”

Volledig scherm Dusan Tadic kust de bal na zijn benutte strafschop tegen Heerenveen. © BSR Agency

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic zal Virgil van Dijk morgen missen. Hij speelde nog samen met hem in de Premier League bij Southampton. ,,Het is jammer dat hij er niet bij is want ik speel altijd het liefst tegen de beste ploegen met de beste spelers‘’, sprak de Serviër. ,,Ik hoop dat hij snel weer terug zal zijn.”

Tadic kijkt erg uit naar het treffen met Liverpool. In de Premier League speelde hij al vaak tegen de Engelsen. ,,Dat waren altijd mooie wedstrijden. Het is altijd moeilijk om tegen Liverpool te spelen. Het zijn snelle wedstrijden.” Tadic had gehoopt dat hij eerder al met Ajax een keer tegen Liverpool had kunnen spelen. In 2018 liep Ajax de finale mis tegen de Engelsen toen het in de laatste minuut werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. ,,Ik zei toen al dat we meer kans maakten tegen hen dan tegen Spurs.”

Het is voor Tadic nog de vraag op welke positie hij tegen Liverpool zal aantreden. In de eredivisie start hij vaak vanaf links. In de Champions League stelt Ten Hag hem vaak op als spits. ,,Omdat het een van de kwaliteiten van Dusan is dat als tegenstanders veel druk op ons uitoefenen, hij vaak aanspeelbaar is en de aanval in stelling kan brengen”, stelt Ten Hag. ,,In de eredivisie heeft hij dan weer veel rendement vanaf de linkerkant met zijn voorzetten.”