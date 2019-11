‘Ajax wordt met twee vingers in de neus kampioen’

Door Freek Jansen



,,Ik loop al een tijdje mee, maar zo ben ik nog nooit weggespeeld.’’ De reactie van Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, was veelzeggend afgelopen zondag na afloop van het uitduel van zijn club met Ajax (4-0). De ervaren verdediger zag een Amsterdamse orkaan over zijn ploeg trekken. Waar de koploper in de afgelopen weken na een goed begin nog wel eens voor gemakzucht en de automatische piloot koos, bleef Ajax maar gaan.



De ontwikkeling van de Amsterdammers, in combinatie met het dramatische verval van concurrent PSV, betekent dat het de komende maanden Ajax is tegen de rest. AZ staat nog wel op zes punten, maar de vraag is óf en hoe lang de Alkmaarders een serieuze rivaal van Ajax zullen zijn. ,,We zijn de grootste tegenstander van onszelf’’, spraken ervaren Ajacieden als Daley Blind en Joël Veltman in de afgelopen weken dan ook geregeld hardop uit.