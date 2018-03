Ajax wint zonder gepasseerde aanvoerder Veltman

Door de afwezigheid van Veltman droeg de 18-jarige Matthijs de Ligt de aanvoerdersband. Dus niet de ervaren Lasse Schöne of Huntelaar, maar De Ligt als jonge leider van het elftal. De centrale verdediger deed wat dat betreft precies wat hij moest doen. Na een halfuur onderschepte hij zelf een bal om vervolgens op aangeven van Hakim Ziyech de 1-0 binnen te koppen.



Nog geen minuut later was die voorsprong alweer teniet gedaan na een prachtig doelpunt van Martin Ødegaard. De toch al tamme sfeer op de tribunes sloeg daarom om in nog meer chagrijn. De F-side had tijdens de eerste minuten van de wedstrijd met een serie spandoeken nog hun ongenoegen geuit over het gevoerde beleid van de club. Want ook na de overwinning op Heerenveen is de landstitel, ondanks de flater van PSV tegen Willem II, met zeven punten achterstand nog ver uit zicht.