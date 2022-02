Ajax wil op bezoek bij Willem II vertrouwen tanken voor CL

Voetbalpod­cast | ‘PSV mist rendement bij de spitsen’

Een salaris van 1 miljoen euro per week. De prestaties van PSV en Vitesse in de Conference League. Luuk de Jong als redder van Barcelona en de zoektocht in Amsterdam en Zeist naar een technische baas. Het wordt besproken in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff doet dit met Johan Inan.

18 februari