Ajax werkt aan terugkeer Ocampos naar Sevilla en neemt ook overbodige verdedigers niet mee naar Marbella

Door Johan Inan



Zo is Ajax met Sevilla in onderhandeling om Ocampos (28) halverwege zijn huurperiode terug te laten keren naar Zuid-Spanje. De onderhandelingen daarover zijn in volle gang. Ocampos werd aan het eind van de zomerse transferperiode gehuurd, nadat de RvC een stokje stak voor een permanente transfer van twintig miljoen euro. De linkspoot werd daarop gehuurd, ook om het vertrek van Antony beter op te kunnen vangen. In de eerste seizoenshelft kwam Ocampos echter slechts 113 minuten in actie voor Ajax.