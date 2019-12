Ajax weet niet wanneer Blind terugkeert: ‘Zijn gezondheid is het belangrijkste’

Blind ging tijdens het thuisduel met Valencia onderuit, zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Hij speelde de wedstrijd uit, maar testen in een ziekenhuis wezen uit dat hij met een ontstoken hartspier kampt. Bij de international is preventief een ICD geplaatst, dat staat voor implanteerbare cardioverter defibrilator. Het is een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht en een schok geeft om het normale hartritme te herstellen. Als gevolg van die ingreep gaat hij niet mee op trainingskamp naar Qatar.



,,Natuurlijk zijn we geschrokken", reageerde verdediger Joël Veltman. ,,Ik heb ook allerlei cardiologen wat horen roepen. Maar volgens mij verschilt ieder geval van elkaar. Laten we maar even afwachten."