Ajax vreest voor zware blessure nieuwkomer Bandé

Bandé kwam voor ruim 8 miljoen euro over van KV Mechelen en ondertekende een vijfjarig contract bij Ajax. De negentienjarige voetballer speelde vrijdag in een team dat vooral uit jonge spelers bestond. Later vandaag spelen Ajax en Anderlecht in de 'hoofdwedstrijd' in het Olympisch Stadion nog eens tegen elkaar. Anderlecht won de eerste ontmoeting op sportpark De Toekomst met 5-3.