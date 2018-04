Ajax vreest niet voor straf 'geschorste' Bijleveld

,,We hebben zwart op wit staan dat Joël Veltman en Azor Matusiwa geschorst zijn", vertelt een woordvoerder van Ajax. ,,Bijleveld wordt niet genoemd. Volgens de KNVB heeft hij tegen FC Dordrecht een vierde registratie gekregen. Matuwisa heeft gisteren ook niet gespeeld tegen NEC. Veltman zal morgen tegen Heracles Almelo ontbreken."



Bijleveld speelde gisteravond de hele wedstrijd voor Jong Ajax tegen NEC, terwijl de middenvelder maandag tegen FC Dordrecht zijn vijfde gele kaart van dit seizoen had gekregen. ,,Normaal gesproken had dat een schorsing moeten betekenen voor het duel met NEC'', reageerde de KNVB in een korte verklaring. De bond liet in het midden waar de fout lag en beloofde de zaak aan de aanklager betaald voetbal voor te leggen.



NEC raakte door de nederlaag in Amsterdam achterop bij Fortuna Sittard in de strijd om het kampioenschap in de Jupiler League en promotie naar de eredivisie. Het verschil tussen de twee clubs is nu vier punten. Jong Ajax staat daar nog tussen, met één punt achterstand op Fortuna. Maar de beloftenploeg uit de hoofdstad kan niet naar de eredivisie promoveren.