Ajax verslaat Sparta in oefenduel zonder internationals

Mazraoui over nieuw Ajax-con­tract en situatie bij Marokko: ‘Ging van heel netjes naar een stuk agressie­ver’

Noussair Mazraoui beleeft een sterk seizoen bij Ajax, maar desondanks is zijn aflopende contract nog niet verlengd bij de Amsterdammers. In het programma Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde spreekt de vleugelverdediger zich uit over zijn contractsituatie én over het Marokkaanse elftal, waar hij momenteel niet welkom is.

5:18