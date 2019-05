Ajax verloor deze eeuw nog nooit het laatste thuisduel

Ajax moet zondag (14.30 uur) in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht de gigantische Champions League-kater zien weg te spoelen. Een loodzware opdracht, zo is de laatste jaren gebleken. De Amsterdammers nemen alleen genoegen met drie punten op jacht naar het 34ste landskampioenschap.

Ajax na een Europees duel

Hoe is het dit seizoen met de vermoeidheid van Ajax na een duel in de Champions League? Worden er dan door de Amsterdammers punten verspeeld in de eredivisie? Ajax verspeelt überhaupt weinig punten dit seizoen, maar áls het gebeurt, is het vier van de vijf keer na een midweekse speelronde. Bekijk hieronder het lijstje van de eredivisiewedstrijden waarin Ajax punten verspeelde:



Ajax - Heracles Almelo 1-1 (na Champions League-duel met Standard Luik)

PSV - Ajax (na Champions League-duel met AEK Athene)

Feyenoord - Ajax 6-2 (na midweekse speelronde tegen SC Heerenveen)

Heracles Almelo - Ajax 1-0

AZ - Ajax 1-0 (na midweekse speelronde tegen PEC Zwolle)



Hiertegenover staan ook klinkende zeges. Zo wonnen de Amsterdammers met duidelijke cijfers van Vitesse (0-4), AZ (5-0), Feyenoord (3-0), Excelsior (1-7 én 6-2), ADO Den Haag (5-0) en De Graafschap (8-0) ook na een Europese wedstrijd.

Laatste edities Ajax - FC Utrecht

Volledig scherm Zakaria Labyad scoort tweemaal en bezorgt FC Utrecht een 1-2 zege. © Eric Verhoeven/Soccrates Waar Ajax in een thuiswedstrijd automatisch drie punten mag verwachten, daar valt dat de laatste jaren behoorlijk tegen als FC Utrecht naar Amsterdam komt. Van de laatste acht edities van Ajax - FC Utrecht won de thuisploeg slechts drie keer.



De Domstedelingen wonnen ook driemaal. De meest recente zege is van vorig seizoen (1-2), toen Utrecht door twee goals van Zakaria Labyad de drie punten pakte. Mocht dit zondag weer gebeuren, dan is dit in het voordeel van de thuisploeg: Labyad draagt tegenwoordig het Ajax-tenue.

Uitvorm FC Utrecht

En omdat FC Utrecht vaker een lastige klus is gebleken, ook in eigen huis, is dus de vraag: hoe is het nú met de uitvorm van de ploeg van Dick Advocaat? Daar valt dit seizoen nauwelijks een peil op te trekken. Buitenhuis won FC Utrecht slechts een keer in de eerste zeven wedstrijden. De ommekeer kwam tussen 17 februari en 3 april, toen alle uitwedstrijden werden gewonnen waarvan drie met ruime cijfers: 1-5 tegen Heracles Almelo, 0-4 tegen NAC Breda en 2-6 tegen VVV-Venlo. Van het goede gevoel na die reeks is weinig meer over, na de twee nederlagen bij ADO Den Haag (5-0) en FC Emmen (2-0).

Volledig scherm Een bekend beeld voor Ajax-supporters: een juichende Dusan Tadic. © AP Dusan Tadic

Thuiswedstrijden en Dusan Tadic: het is een droomhuwelijk. De Serviër kan zich na een doelpunt tegen FC Utrecht terugzien in een fraai rijtje. Dan is dit voor de tiende thuiswedstrijd op een rij. Dit lukte alleen Johan Cruijff (13 wedstrijden op rij in 1967), Jari Litmanen (12 wedstrijden op rij in 1994) en Bryan Ruíz (10 wedstrijden op rij in 2010) in de eredivisie. Bovendien maakt Tadic nog altijd een kleine kans op de topscorerstitel. Hij heeft er inmiddels 24 gemaakt, 4 minder dan PSV-spits Luuk de Jong. Doelpunten zijn dus welkom voor die persoonlijke prijs én de landstitel.

Laatste thuiswedstrijd van het seizoen