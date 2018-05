Ajax verliest bij debuut van Schuurs en Bandé

De Egyptische club nam in de vriendschappelijke wedstrijd afscheid van icoon Hossam Ghaly. De 36-jarige Egyptenaar werd voor de aftrap uitgebreid gehuldigd. Op de grote schermen in het stadion waren videoboodschappen te zien van onder anderen Salomon Kalou, Romeo Castelen, Nicky Hofs en Alfred Schreuder, die met Ghaly samenspeelden in diens periode bij Feyenoord (2003-2006). Ook Martin Jol, de trainer die Ghaly naar Tottenham Hotspur haalde, had een boodschap ingesproken. De aanvoerder van Al-Ahly kreeg ook diverse cadeautjes en sprak het publiek uitgebreid toe. De wedstrijd begon daardoor bijna 25 minuten later dan de bedoeling was.