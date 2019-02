Ajax: van winnend collectief naar dolend elftal

‘De VAR is niet de vriend van Dick Advocaat’

10 februari Tussen Dick Advocaat en de videoscheidsrechter komt het niet meer goed. Een week nadat hij het technische technische hulpmiddel ‘volstrekte willekeur’ noemde, zag hij zijn club FC Utrecht in de slotfase tegen PSV een duidelijke strafschop door de neus worden geboord. ,,De VAR is geen vriend van Dick Advocaat. En dan druk ik me nog licht uit", moest de ervaren oefenmeester voor de camera van FOX Sports op zijn tong bijten.