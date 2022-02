Ajax treft schikking van 7,8 miljoen euro met familie Abdelhak Nouri

Ajax en de familie van Abdelhak Nouri hebben een schikking getroffen over de schadevergoeding die de Amsterdamse club moet betalen. Die bedraagt 7.850.000 euro. Daarom vervalt de zaak die door de familie Nouri was aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB.

De schikking betreft onder meer het verlies van de mogelijkheid om te werken en smartengeld. Ajax vergoedt ook kosten die zijn gemaakt voor verpleging en verzorging van Abdelhak Nouri en zal dit blijven doen. Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenduel in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij hem ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax gaf later toe dat de medische zorg in de eerste fase op het veld niet adequaat is verlopen. De club erkende daarmee ook aansprakelijkheid als werkgever voor de gevolgen daarvan.

,,Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten’’, zei Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax. ,,We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook.’’

Van der Sar vervolgt: ,,Wij hebben veel waardering voor de manier waarop de familie dag en nacht met ontzettend veel liefde en aandacht voor Abdelhak zorgt. Als ik bij hem langs ga word ik ook altijd met open armen door de familie ontvangen. Dat geldt ook voor andere Ajax-collega’s en dat waarderen wij enorm.”

Mohammed Nouri, vader van Abdelhak: ,,Het is goed dat de discussie over aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan tot het verleden behoren en we gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten. Aankomende zomer is het vijf jaar geleden dat Abdelhak door het noodlot is getroffen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van zijn verzorging. Dat heeft ons naast alle moeilijke momenten ook heel veel kostbaars opgeleverd. Vooral het besef dat Abdelhak voor veel mensen een verpersoonlijking is van saamhorigheid en verbroedering. Dat is een enorm troostende gedachte.”

Ajax maakte ook bekend dat nooit een speler met het rugnummer 34 van Nouri zal spelen. Ook wordt in de Ajax Fanshop het kleedkamermeubel van Abdelhak Nouri geplaatst. Tevens blijft de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van onze opleiding overhandigt.

