Ajax treft degradatiekandidaat ADO

Reisrestricties Smeekbede Memphis verhoord: aanvaller mag met Oranje naar Turkije

20 maart Memphis Depay kan toch in actie komen voor Oranje in het WK-kwalificatieduel met Turkije, woensdag in Istanboel. De aanvaller van Olympique Lyon deed vrijdagavond op Twitter een vriendelijk verzoek aan de Franse regering en president Emmanuel Macron. Die smeekbede is verhoord.