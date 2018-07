Ajax-trainer Ten Hag voert verbeten strijd tegen de klok

Routine of fitheid?Het is hét dilemma voor Ajax-trainer Erik ten Hag volgende week in de voorrondeduels om de Champions League tegen Sturm Graz. Kiest hij voor de routine van spelers als Daley Blind, Dusan Tadic om te overleven of acht hij ze fysiek nog niet in staat om te spelen?

Door Nik Kok



Ten Hag neigt logischerwijs naar het laatste, ook al is de wedstrijd tegen Sturm belangrijk voor club én voor zijn eigen positie bij de club. ,,Ik heb zin om te beginnen, maar dat we nog niet klaar zijn is duidelijk. Je kán gewoon niet over het fysieke heen stappen. Ik kan straks niet beginnen met vier spelers die niet in staat zijn om maar veertig minuten te spelen.” Daley Blind voegde zich dinsdag pas bij de club, Dusan Tadic vanwege het WK nog helemaal niet terwijl ook Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Lasse Schöne een WK speelden. ,,We moeten volgende week kijken wie er klaar voor zijn en wie niet.”

De klok is daarom volgende week misschien wel nog een grotere tegenstander van Ajax dan Sturm Graz zelf. ,,Het is ridicuul hoe het seizoen in elkaar zit”, verzucht Ten Hag. Er komt een keer een tijd dat het zo niet langer meer kan. Vijftien dagen na een WK-finale alweer aan een nieuw seizoen beginnen kán niet goed zijn voor de kwaliteit van het voetbal. De commercie bepaalt, al zal die ook niet blij zijn dat de kwaliteit erdoor achteruit gaat.”

Improviseren

Volgens Ten Hag is het tijdens zo’n voorbereiding strak organiseren, nadenken en improviseren. Hij is blij met de kwaliteitsinjectie in de vorm van Tadic en Blind – ‘het is niet eens in woorden te vatten hoe belangrijk dat is voor spelers als bijvoorbeeld Donny van de Beek en Matthijs de Ligt’- maar pijnigt de hersenen over de komende weken.

Wat dat betreft is hij ervaringsdeskundige. Precies een jaar geleden had hij er met FC Utrecht al zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor de Europa League opzitten. ,,En toen hadden we ook nog eens eind mei pas de finale van de play-offs. We speelden toen op Malta onder extreme omstandigheden (hitte, erbarmelijk veld, red.). Aan de andere kant had ik toen geen internationals en werd er geen WK gespeeld.”

Voor veel spelers die nu of tijdens de wedstrijden tegen Sturm Graz niet kunnen spelen, probeert Ajax extra oefenwedstrijden in te lassen om zoveel mogelijk spelers aan wedstrijdminuten te krijgen.