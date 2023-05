Ajax-trainer John Heitinga: ‘Ben wel beetje klaar met vragen over mijn toekomst’

John Heitinga weet nog altijd niet of hij hoofdtrainer van Ajax mag blijven. ,,Het gaat niet lang meer duren voor de knoop doorgehakt wordt”, aldus de jonge coach, die voor het uitduel met FC Groningen weer een spervuur aan vragen over zijn toekomst kreeg. ,,Daar ben ik nu ook wel een beetje klaar mee.”

Heitinga werd eind januari voor de rest van het seizoen aangesteld als opvolger van Alfred Schreuder. Na een sterke start moest hij met Ajax de landstitel aan Feyenoord, en de beker en het ticket voor de voorronde van de Champions League (vooralsnog) aan PSV laten. Mede daardoor bungelt Heitinga zelf, aangezien hij van de nieuwe voetbaldirecteur Sven Mislintat nog altijd niet te horen heeft gekregen of hij ook hoofdcoach mag blijven.

Quote Sven Mislintat is nieuw, moet de club ook leren kennen John Heitinga ,,Het zal niet lang meer duren voor dat bekend wordt, want het seizoen is bijna afgelopen”, zei Heitinga, die de exacte datum van uitsluitsel ook verschuldigd moest blijven. ,,Ik heb eerder al gezegd dat ik vanzelf de informatie deel als die er is, maar die informatie is er nog niet. Ondertussen zijn we wel al bezig met volgend seizoen. Met de staf, de selectie, de voorbereiding. Zo lang ik hoofdtrainer ben van Ajax, richt ik me ook daarop. En zo lang ik niks hoor, ben ik hoofdtrainer van Ajax. Nu ben ik alleen bezig met zondag.”

Daarmee was hij nog niet verlost van het thema. Zo werd Heitinga ook gevraagd naar zijn contact met Mislintat, of hij open staat voor een rol als assistent en of hij zich wel mag en kan bemoeien met de plannen voor komend seizoen.



,,Ik spreek regelmatig met Sven. Ook met Edwin (algemeen directeur Van der Sar, red.). Sven is nieuw, moet de club ook leren kennen. Wat hebben we? Je kijkt naar de compositie en spreekt daar ook zekr over. Wat zijn de sterktes en zwaktes? Daar heb je het met elkaar over. Ik ben ook een jongen van de club. Ik ken de spelers ook goed. We hebben één ding gemeen: we willen niet dat Ajax nog zo’n seizoen meemaakt.”

Over andere, aan zijn toekomst gelieerde vragen, hield Heitinga zich vooral op de vlakte en verwees hij naar de eerstvolgende wedstrijd, bij degradant FC Groningen. Tot slot: of hij wel eens gek wordt van steeds dezelfde vraag? ,,Wat denk jij? Dat heb ik ook al vaker gezegd: dat ik er nu wel een beetje klaar mee ben. Ik snap wel dat die vraag telkens terugkomt. Ik snap dat jullie denken: misschien is er inmiddels nieuws. Ik ben er alleen niet mee bezig, ik richt me op de laatste wedstrijden. En ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik ben erin gestapt om Ajax te helpen en dat is nog steeds zo. Verdere vragen hierover kan ik pas beantwoorden als er duidelijkheid is.”

Voetbalt Ajax ook nog komend weekend? Zeker, in het hoge noorden dus. Tegen het vorige week gedegradeerde Groningen moet Ajax in ieder geval plek drie zien vast te houden, om een verdere Europese degradatie af te wenden komend seizoen. AZ hijgt de landskampioen, die komend weekend waarschijnlijk wordt onttroond door Feyenoord, na de remise van vorige week (0-0) met twee punten achterstand nog altijd in de nek. Heitinga liet weten dat aanvallers Steven Berghuis en Mohammed Kudus vrijdag een groot deel van de training meededen. ,,Dat is nog even afwachten naar zondag”, aldus Heitinga, die na Groningen het seizoen afsluit tegen Utrecht en FC Twente.

