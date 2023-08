Ajax stelt na ultiem bod deadline aan transfer Josip Sutalo

De Amsterdammers hebben goede hoop dat Dinamo Zagreb akkoord gaat met het ultieme bod op de verdediger, maar hebben aan de Kroatische club laten weten dat het snel een antwoord wil. Als Dinamo Zagreb over twee dagen nog niet akkoord is met het bod, dan schakelt Ajax door naar een alternatief.

Sutalo is de laatste weken in beeld om Jurriën Timber te vervangen in het hart van de defensie. De Oranje-international vertrok deze zomer naar Arsenal. Omdat ook Calvin Bassey naar de Premier League vertrok (Fulham), is de zeventienjarige Jorrel Hato de enige centrumverdediger in de selectie met ervaring op het hoogste niveau.