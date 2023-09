Ajax stelt Jan van Halst aan als tijdelijk algemeen directeur

Jan van Halst is tijdelijk de algemeen directeur bij Ajax. De oud-speler vervult de functie voorlopig omdat Alex Kroes nog geen werkzaamheden mag vervullen vanwege het non-concurrentiebeding dat hij heeft bij AZ, waar hij tot 1 september in dienst was.

De 54-jarige Van Halst, voormalig speler van Ajax, werkte in het verleden bij FC Twente als commercieel en financieel directeur. Ook was hij manager algemene zaken bij de club uit Enschede.

Van Halst treedt per direct af als commissaris van Ajax. Hij zat sinds mei in de raad van commissarissen. Wanneer Kroes aan de slag kan bij de Amsterdammers is het de bedoeling dat Van Halst terugkeert in de rvc.

Volledig scherm Alex Kroes. during the match Excelsior - Go Ahead Eagles © Pro Shots / Erik Pasman

AZ liet eerder al weten ‘in alle redelijkheid’ mee te willen denken over het vertrek van directielid Kroes naar Ajax. De club zei naar een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Kroes voert sinds zijn voordracht bij Ajax geen werkzaamheden meer uit voor AZ.

Kroes is de opvolger van Edwin van der Sar, die zijn werkzaamheden eerder dit jaar neerlegde. Hij was al in beeld bij Ajax na het gedwongen vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege ongewenst gedrag. Kroes is afgestudeerd bedrijfseconoom en medeoprichter van de Sports Entertainment Group, een internationaal kantoor van zaakwaarnemers in het voetbal en andere sporten. Hij was grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles en werkt sinds december 2022 bij AZ als directeur International Football Strategy.

,,Wij zijn blij dat we met Kroes een kandidaat gevonden hebben die deze belangrijke functie graag wil bekleden en bovendien aan het profiel voldoet om deze rol in te kunnen vullen”, zei voorzitter Pier Eringa van de raad van commissarissen een maand geleden. ,,We bekijken nog wanneer hij kan beginnen, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.”

