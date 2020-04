Ajax spreekt van ‘onvermijdelijk besluit’

Advocaat wil karwei in Kuip afmaken: ‘We waren met iets moois bezig’

22:26 Dat Dick Advocaat zou bijtekenen, was helder. De Hagenaar deed het dinsdag officieel, in de wetenschap dat Feyenoord een selectie op de been zal brengen die sterk genoeg is voor een top 3-plek.