Ajax speelt gelijk tegen Steaua, verliest van Nordsjaelland

Tegen de Roemenen begon Ajax slecht. Na zes minuten maakte Tanase al de 0-1 voor Steaua na matig verdedigen van nieuwkomer Perr Schuurs. Daarna herstelde Ajax zich en maakte Carel Eiting met een uitstekend doelpunt de gelijkmaker op aangeven van David Neres. De Braziliaan voelde zich sowieso prima op de zomeravond in Hattem.



Ajax speelde met de sterkst mogelijke opstelling. Al zijn er nog altijd veel afwezigen. Donny van de Beek en Frenkie de Jong zijn nog niet fit genoeg om te spelen. De WK-gangers Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Nicolas Tagliafico vieren nog vakantie. Dat geldt ook voor Hakim Ziyech die zich in afwachting van een transfer maandag weer meldt op het trainingsveld. Ook aanwinst Dusan Tadic heeft nog vakantie.



Zakaria Labyad stond tegen Steaua als aanvallende middenvelder opgesteld en Noa Lang mocht het als linksbuiten laten zien, maar kon niet overtuigen. Noussair Mazraoui stond op het middenveld, terwijl Rasmus Kristensen als rechtsback speelde. Na rust wisten beide ploegen weinig meer te creëren. Erik ten Hag bracht onder meer de talenten Ryan Gravenberch, Dennis Johnsen en Victor Jensen nog in.



Eerder op de middag verloor Ajax in Putten met 1-3 van het Deense Nordsjaelland. Ajax speelde die wedstrijd met een veredelde jeugdploeg. Opvallend was dat aankoop Hassane Bandé met dat elftal meespeelde. De Burkinees, die afgelopen zomer werd overgenomen van KV Mechelen, worstelde vorige week al tijdens het trainingskamp in Duitsland.



Ajax peelt in aanloop naar dé wedstrijd tegen Sturm Graz (25 juli, voorronde Champions League) nog tegen Anderlecht, Walsall en Wolves.