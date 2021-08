Ajax ruim langs Leeds: ‘Maar nu is onze ploeg niet fit om de speelwijze uit te voeren die ik voor ogen heb’

Was Ajax tegen RB Leipzig (1-1) zaterdag binnen vier minuten trefzeker, daar had de ploeg van trainer Erik ten Hag tegen Leeds United de openingstreffer na honderd tellen al te pakken. Met dank aan Luke Ayling, die zich de bal liet afsnoepen door Davy Klaassen. De middenvelder van Ajax schoof de bal vervolgens in het lege doel.

In tegenstelling tot de testcase in het Oostenrijkse Grödig, gaf Ajax de bliksemstart tegen de Premier League-club wel een passend vervolg. De landskampioen domineerde en creëerde voldoende kansen.

Bijvoorbeeld toen Perr Schuurs de bal meekreeg van uitblinker Noussair Mazraoui en het veld overstak. Dat avontuur eindigde met de tweede Amsterdamse treffer. Schuurs verschalkte keeper Illan Meslier, eind mei nog zijn tegenstander toen hij met Jong Oranje op het EK Jong Frankrijk versloeg, al glijdend met een lob: 2-0.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

De uitzinnige mandekker werd halverwege weer afgelost door Jurriën Timber. Toen had Ajax de oefenzege al definitief veiliggesteld. Ryan Gravenberch had de ruim 20.000 aanwezige toeschouwers met een hard schot van afstand een paar minuten voor rust voor de derde keer laten juichen.

Naast Schuurs bleef ook Steven Berghuis na de eerste helft in de kleedkamer achter. Na zijn beladen overstap van rivaal Feyenoord, zijn invalbeurt tegen Bayern München en basisplek tegen Leipzig kreeg hij bij zijn officieuze entree in de Johan Cruijff-Arena een fijn onthaal. Met een energiek optreden gaf de veelbesproken aankoop vervolgens zijn visitekaartje aardig af.

In de tweede helft wisselden beide coaches erop los. Zo mocht een handvol jonkies zich nog even tonen aan de achterban. Ook David Neres, Jurgen Ekkelenkamp en Lisandro Magallan, die op de nominatie staan om te vertrekken, behoorden ook tot de invallers. De vorig seizoen aan Twente uitgeleende Danilo gebruikte zijn terugkeer in de Arena om – net als in Oostenrijk te laten zien – dat hij een neusje voor de goal heeft. Met een diagonaal schot bepaalde hij de eindstand op 4-0.

Is Ajax daarmee klaar voor de strijd tegen PSV? Nee, daarvoor ontbreekt het de basisploeg volgens de coach nog aan fitheid. Zo ontbraken naast de al langer geblesseerde Mohammed Kudus en Zakaria Labyad ook Maarten Stekelenburg, Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch in de wedstrijdselectie.

Ten Hag herhaalde voor het sluitstuk van de oefencampagne nog maar eens dat een handvol internationals nog ver verwijderd is van de benodigde topconditie. ,,Op dit moment is onze ploeg niet fit om de speelwijze uit te voeren die ik voor ogen heb”, verklaarde Ten Hag tegenover Ziggo. ,,Uiteindelijk zullen we een weg moeten vinden om te winnen.”