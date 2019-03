Ajax rekent op komst Roemeense middenvelder Marin van Standard Luik

Marin maakt indruk bij Standard Luik, waar hij opvalt door zijn goede traptechniek en loopvermogen. De 22-jarige middenvelder was dit seizoen goed voor vijf goals en zes assists in 37 wedstrijden voor Standard Luik, dat als derde eindigde in de reguliere competitie in België. Marin werd dit jaar uitgeroepen tot Roemeens speler van het jaar. Marin werd opgeleid bij de voetbalacademie van Gheorghe Hagi. Met de zoon van Hagi, een grootheid in Roemenië, is Marin goed bevriend. Marin maakte in januari 2017 voor 2,4 miljoen euro de overstap van FC Viitorul naar Standard Luik.



Eerder dit seizoen speelde Marin twee keer met Standard Luik tégen Ajax in de voorronde van de Champions League. De Amsterdammers schakelden Standard Luik toen uit. Ajax staat aankomende zomer voor een zware klus om de selectie op peil te houden. Frenkie de Jong vertrekt naar FC Barcelona, maar Ajax zal nog meer basisspelers zien vertrekken.