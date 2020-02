Ajax puzzelt richting belangrijke uitduels

Met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en Vitesse kort achter elkaar, is het grote puzzelen bij Ajax in volle gang. Door de volle ziekenboeg is het passen en meten voor Erik ten Hag.

De trainer zag dat zijn ploeg vorige week tegen PSV een goede eerste helft speelde. Door de nodige blessuregevallen en wissels daalde het niveau na rust, maar toch trok Ajax de wedstrijd over de streep. Komende zondag wordt tegen FC Utrecht meer weerstand verwacht. De Domstedelingen kijken jaarlijks uit naar het treffen met de rivaal en zullen er ongetwijfeld een vechtwedstrijd van willen maken.

Enquete Poll Hoe eindigt FC Utrecht - Ajax? FC Utrecht wint

Ajax wint

Gelijkspel Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Hoe eindigt FC Utrecht - Ajax? FC Utrecht wint (35%)

Ajax wint (49%)

Gelijkspel (16%)

De grote vraag is welke formatie Ten Hag het veld instuurt. Carel Eiting speelde tegen PSV een sterke wedstrijd en zal ongetwijfeld starten, met Ryan Gravenberch aan zijn zijde. Mocht Ryan Babel tijdig zijn hersteld van zijn bilblessure, dan zal hij waarschijnlijk niet in de spits, maar als buitenspeler starten, aangezien Quincy Promes voorlopig door een hamstringblessure niet in actie kan komen.

Met Tadic en Van de Beek als twee zekerheidjes om de spits heen, is het de vraag of Ten Hag aan de jonge Lassina Traoré of de ervaren Klaas-Jan Huntelaar het vertrouwen geeft om in de basis te starten. Huntelaar kende met een achillespeesblessure een moeizame voorbereiding op de tweede seizoenshelft, maar is inmiddels weer helemaal hersteld.

De verwachting is dat FC Utrecht-uit nog te vroeg komt voor Hakim Ziyech, wiens revalidatie wel goed verloopt. Daley Blind kan wel weer alles meedoen op de trainingen. Het is nog even afwachten of hij al wedstrijdfit is, of dat Ajax nog langer wacht. Dit zal morgen tijdens de persdag ongetwijfeld duidelijk worden.