‘Ajax - PSV in Saoedi-Arabië? Waarom niet?’

Zonnig trainings­kamp in Qatar? Nee, een lekkend hotel

12:17 Ajax en PSV sluiten aankomend weekend hun veelbesproken trainingskamp in Qatar af. Een plek in het Midden-Oosten die toch vooral bekend staat als zonovergoten bestemming. Eén van de redenen van de Nederlandse topclubs om in het Emiraat te overwinteren. De spelers zitten er in hun hotels nog droog bij, maar dat geldt niet voor Radisson Blu hotel in Doha waar de Nederlandse pers verblijft.