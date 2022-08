Ajax presenteert verdediger Ahmetcan Kaplan: ‘Hier slagen en vervolgens een mooie stap maken’

Kaplan is bij Ajax de vervanger van Perr Schuurs, die donderdag zijn transfer naar de Italiaanse club Torino afrondde.

Kaplan werd geboren in Trabzon en doorliep de jeugdopleiding van Trabzonspor, dat vorig seizoen voor het eerst in lange tijd de Turkse landstitel won. Jeugdinternational Kaplan speelde mee in dertien competitiewedstrijden.

,,Mijn eerste doel is om hier lang te blijven”, vertelt Kaplan op Ajax TV. ,,Ik zal mijn uiterste best doen om mezelf zoveel als mogelijk te bewijzen. Stap voor stap zijn spelers hier beter geworden om vervolgens een overstap te maken naar grotere clubs. Ook voor mij is het een droom om hier te slagen en vervolgens een mooie stap te zetten.”

Technisch manager Gerry Hamstra heeft hoge verwachtingen van Kaplan. ,,Het is een jongen die goed kan verdedigen en met ruimte in de rug kan spelen”. weet hij. ,,Kaplan kan op meerdere posities uit de voeten, zowel links als rechts in het hart van de verdediging. Dus hij is in alle opzichten een jongen met veel potentie waar we nog veel plezier aan gaan beleven.”

Eerder deze transferperiode trok Ajax al Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Francisco Conceição, Jorge Sánchez en Lorenzo Lucca aan.