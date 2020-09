Ajax presenteert jaarcijfers: corona-impact op financiën blijft beperkt

Het seizoen 2018/19 ging (met een operationele winst van ruim 34 miljoen euro) nog de boeken in als een van de beste van deze eeuw, melden de Amsterdammers. Omdat het afgelopen seizoen uiteraard werd afgebroken door het coronavirus, zijn er in de hele voetballerij harde financiële klappen gevallen. Die zijn in de Johan Cruijff Arena echter beperkt, ,,Mede dankzij de steun van de fans en partners", zo schrijft Ajax.