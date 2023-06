Ajax presenteert Hedwiges Maduro: ‘Zijn specifieke kwaliteiten passen perfect in wat we voor ogen hadden’

Hedwiges Maduro gaat definitief aan de slag bij Ajax. De oud-middenvelder wordt overgenomen van promovendus Almere City en gaat de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn assisteren. Na het eerder aantrekken van Said Bakkati is de technische staf van de Amsterdammers voor komend seizoen rond.

Maduro geldt als een van de grootste trainerstalenten van Nederland en werd begeerd door diverse eredivisieclubs. De oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla koos er de laatste jaren echter voor om zijn loopbaan gestaag op te bouwen. Maduro combineerde zijn werkzaamheden als analyticus voor ESPN met een baan als assistent van Jong Oranje, Oranje onder 18, het beloftenelftal van Almere City en sinds 2021 als assistent van de club uit Flevoland.

Als rechterhand van Alex Pastoor droeg Maduro bij aan de eerste promotie van Almere City in de geschiedenis. In de finale van de play-offs werd FC Emmen verslagen. Pastoor raadde Maduro tijdens de huldiging in Almere af om naar Ajax te vertrekken, maar de 38-jarige oud-international kon de lokroep uit Amsterdam niet weerstaan.

Sven Mislintat raakte geïntrigeerd door hoe Steijn Sparta van een bijna zekere degradant naar een subtopper transformeerde. Hij vond dat hij daarom ook een plek voor hem moest inruimen op zijn kleine shortlist.

,,Het is heel belangrijk dat Hedwiges bij ons komt’’, vertelt technisch directeur Sven Mislintat op de clubwebsite. ,,Ik ben heel blij dat we nu alle trainersposities voor het eerste elftal hebben ingevuld. We beseffen dat het voor Almere City niet makkelijk was om met onze interesse geconfronteerd te worden. De specifieke kwaliteiten waarover Hedwiges beschikt passen perfect in wat we voor ogen hadden.’’

Met de komst van Maduro is de staf van Ajax compleet. De Amsterdammers hebben de hoop gevestigd op Maurice Steijn als nieuwe hoofdcoach. De Hagenaar leidde Sparta afgelopen seizoen verrassend naar de zesde plek in de eredivisie. Said Bakkati gaat Steijn eveneens assisteren. Hij werkte eerder al als assistent bij Jong Ajax en was afgelopen seizoen de rechterhand van Dick Advocaat bij ADO Den Haag.

