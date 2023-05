Ajax presenteert eerste zomeraanwinst: transfervrije Branco van den Boomen keert terug in Amsterdam

Ajax heeft de komst van Branco van den Boomen bevestigd. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van het Franse Toulouse en heeft een contract tot medio 2027 getekend in Amsterdam. Daarmee keert Van den Boomen na negen jaar terug in Amsterdam.

Van den Boomen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in november 2013 zijn profdebuut namens Jong Ajax, maar een doorbraak in de hoofdmacht bleef uit. In 2014 koos de middenvelder voor een overstap naar FC Eindhoven. In Nederland speelde de nummer tien ook nog voor SC Heerenveen, Willem II en De Graafschap. Bij laatstgenoemde club speelde Van den Boomen zich in de kijker bij Toulouse.

De geboren Veldhovenaar speelt sinds 2020 in Frankrijk, waar hij vorig jaar een geweldig seizoen bekroonde met promotie naar de Ligue 1. Van den Boomen was in het kampioensjaar goed voor twaalf doelpunten en liefst 21 assists. Ook op het hoogste niveau maakte Van den Boomen indruk. De middenvelder droeg dit seizoen met vijf goals en acht assists bij aan een plek in de middenmoot met Toulouse. Vorige maand pakte hij met zijn club de Franse beker.

Transfervrij

Eerder werd al bekend dat Van den Boomen de eerste aanwinst van Ajax’ nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zou worden. Het contract van de middenvelder liep af in Frankrijk, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever. De verwachting is dat Ajax zich de komende maanden nog flink gaat roeren op de transfermarkt.

De kans bestaat dat Van den Boomen het komend seizoen in de eredivisie opneemt tegen een oude ploeggenoot van Toulouse. PSV heeft zich officieel gemeld voor Stijn Spierings, die eveneens over een aflopend contract beschikt. Bij Toulouse staan ook de in Nederland geboren Thijs Dallinga, Zakaria Aboukhlal en Saïd Hamulic onder contract.

