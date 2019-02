Ajax - PEC blijft op 13 maart, PEC slaapt nachtje over vervolgstap

PEC spande een spoedzaak aan bij de arbitragecommissie, maar het kwam niet eens tot een uitvoerige inhoudelijke behandeling van de zaak. De commissie achtte zich namelijk niet bevoegd om de kwestie te behandelen. Zodoende kwam PEC voor niets verhaal halen in Zeist. De commissie stelt dat het zich alleen kan buigen over geschillen tussen leden van de bond onderling. De KNVB, die de wedstrijd verplaatste, wordt door de commissie niet als lid gezien.



Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle, zei gisteravond: ,,Wij moeten er een nachtje over slapen om te bepalen wat we gaan doen, want we vinden toch wel dat we een punt hebben. Een gang naar de civiele rechter is formeel een optie. Maar dan wordt het wel heel kort dag. De tijd zit ons echt in de weg. Het is heel belangrijk dat we een punt wilden maken. Dat hebben we gedaan.’’



De goede verstaander weet dus genoeg. PEC Zwolle legt zich vermoedelijk neer bij het besluit, maar Visser wil graag een slag om de arm houden en voor de zekerheid alle juridische opties open houden. Tegelijkertijd gaf Visser direct aan dat het ook voor de spelers van PEC verre van ideaal is als de uitspraak eventueel pas een dag voor de wedstrijd volgt. Ajax zal tevreden zijn met de uitkomst van gisteravond. De Amsterdammers spelen morgenavond de bekerkraker tegen Feyenoord en hebben daarna vijf dagen om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Real Madrid.