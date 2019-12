Ajax overleeft hete slotfase bij Telstar en bekert met moeite verder

Na ruim twintig minuten toen Ajax even aanzette, ging het toch ineens snel en liep Noa Lang een voorzet binnen van Van de Beek terwijl enkele minuten daarna Sergiño Dest via een fraai uitgevoerde aanval de tweede treffer mocht maken.



Daarmee was de wedstrijd nog geen gelopen zaak voor de duurbetaalde Ajacieden die net voor rust moesten toezien hoe Frank Korpershoek de achterstand verkleinde door een hoek binnen te koppen. Juist Korpershoek, het eerste divisiemonument dat al aan zijn veertiende seizoen bezig is bij Telstar en ook nog parttime als jeugdtrainer van Ajax werkt.



Ten Hag raakte geïrriteerd door die tussenstand. Hij beet Lang duidelijk voor iedereen hoorbaar toe dat hij zijn mond moest houden. En dat hij niet zijn eigen wedstrijd moest spelen. Het tekende de milde onwil waarmee Ajax naar Velsen-Zuid was gekomen. Middenin de ontluikende crisis na de Champions League-uitschakeling en de verse nederlaag van zondag tegen AZ. In de kleine behuizing van het Telstar-stadion omkleden in een kleine kleedkamer naast een sportschool waar mensen gewoon hun circuitje draaien.



In de tweede helft leek er voor Ajax weinig meer aan de hand toen de titelverdediger al snel op een veilige ogende 3-1 voorsprong kwam. Een schot van Dusan Tadic werd niet goed verwerkt door doelman Van Maaten waarna Ekkelenkamp makkelijk raak kon schieten.



Een fraai afstandsschot van Sergiño Dest was daarna het artistieke hoogtepunt van de avond maar Ajax bleef woensdagavond onbekwaam en onbegrijpelijk morsen. De 4-2 kwam op naam van Benaissa Benamar die een corner raak kopte waardoor de laatste drie tegentreffers die Ajax op dat moment had geslikt, allen voortkwamen uit een corner. Het werd in de slotfase zelfs nog 4-3 door spits Reda Kharchouch waardoor Ajax nog een hachelijke slotfase moest overleven.



Ajax besluit een memorabel kalenderjaar 2019 komende zondag met een competitieduel in de Arena tegen ADO Den Haag.