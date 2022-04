Ajax opgelucht: tumultueus VAR-moment helpt koploper op weg naar zege in Groningen

Ajax heeft bij FC Groningen met moeite koers gehouden voor de landstitel. De koploper sloeg in een pover optreden opnieuw hard toe in blessuretijd: 1-3. Rivaal PSV komt later vandaag in actie tegen FC Twente.

Kroop Ajax voor de interlandperiode vaak in de blessuretijd van de tweede helft door het oog van de naald, daar deed de ploeg van trainer Erik ten Hag dat tegen Groningen in de slotfase van het eerste bedrijf. Toen sloeg Davy Klaassen eerst uit het niets toe en schoot Dusan Tadic Ajax in de zevende minuut van de blessuretijd, nadat arbiter Bas Nijhuis al had afgefloten, de bezoekers zelfs nog op voorsprong in een tot dan toe uitermate zwak optreden.

Ajax verscheen flink gehavend aan de aftrap in Groningen. Naast de geschorste Antony, kon trainer Erik ten Hag ook niet beschikken over Lisandro Martínez, die in de slotfase van de Klassieker een spierblessure opliep en zich ook afmeldde voor de interlands met Argentinië. Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez verdedigden de kleuren van hun land wel, maar keerden zo laat terug in Nederland, dat Ten Hag hen op de bank liet beginnen.

Dat Ajax voor het eerst in lange tijd zonder het gif van de latino’s aan een eredivisieduel begon, liet zich voelen. Nog niet zozeer in de openingsfase waarin Steven Berghuis met een verdwaalde voorzet de lat raakte, maar wel in het half uur erna. Ajax kwam er niet door en zag de thuisclub bij een gevaarlijke uitbraak meteen toeslaan, toen Jörgen Strand Larsen de bal na twintig minuten tegendraads in de bovenhoek kegelde.

Na die openingstreffer tekende zich een zeer pijnlijke nederlaag af, aangezien Ajax op alle fronten werd afgetroefd. De koploper, met de herstelde Jurriën Timber en ook Perr Schuurs en Mohammed Kudus wel in de basis, zette de titel verder op de tocht. Dat zag ook Ten Hag, die Brian Brobbey alvast van instructies voorzag voor de tweede helft, toen Ajax uit het niets langszij glipte. Bij een uitbraak op links wipte Dusan Tadic de bal voor, waarna Davy Klaassen als een duiveltje uit het doosje de 1-1 binnenliep.

Met die gelijkmaker mocht Ajax al niet klagen, maar het werd in de eerste helft nog mooier voor de Amsterdammers. En dat terwijl arbiter Nijhuis al voor het rustsignaal had gefloten. Nadat hij dat na een omsingeling van Ajax later dan de toegekende drie minuten blessuretijd deed, stormden vrijwel alle Ajacieden op de stoïcijnse leidsman af.

Nijhuis ging alsnog in conclaaf met de VAR. Terwijl het elftal van Danny Buijs al van het veld stapte, nam de scheidsrechter een kijkje op het scherm. Daar zag Nijhuis een handsbal van Damil Dankerlui, waarop hij naar de penaltystip wees. Daar schoot Tadic Ajax in de zevende minuut van de blessuretijd op voorsprong (1-2).

Daar bleef het na rust lang bij, omdat keeper André Onana voorkwam dat Strand Larsen opnieuw toesloeg na een grote kopkans en Ajax zelf niet goed omsprong met de zeeën aan ruimte die het op de Groningse helft kreeg. Zo lieten bij een scrimmage meerdere spelers het na om de trekker over te halen en de wedstrijd te beslissen.

En Groningen, dat de afgelopen twee seizoen stuntte tegen Ajax en voor de eredivisiebreak met elf punten uit vijf duels de weg omhoog naar de play-offs voor Europees voetbal weer vond, bleef jagen op de gelijkmaker. Die werd stijlvol voorkomen na een vrije trap in de slotminuut. Bij het ingaan van de blessuretijd gooide Berghuis, op aangeven van invaller Brian Brobbey het traditioneel lastige uitduel alsnog in het slot: 1-3.

Daardoor blijft Ajax dit weekend lijstaanvoerder en zal de wederom ontsnapte titelfavoriet op de terugweg naar de hoofdstad hopen dat achtervolger PSV zich wél verslikt in het eveneens moeilijk verslaanbare FC Twente.

