Ajax op het tandvlees richting winterstop: ‘Het is pleisters plakken’

Van David Neres, Zakaria Labyad en Daley Blind is al bekend dat zij deze week niet meer in actie komen. ,,Het is pleisters plakken, maar we doen er alles aan om zo veel mogelijk spelers aan boord te hebben’’, aldus Erik ten Hag. ,,Wij willen iedere wedstrijd winnen, en als je drie duels op rij niet wint, dan is dat niet goed. We willen voor elke titel gaan, dus de wedstrijd tegen Telstar is super belangrijk.’’