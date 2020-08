Ajax O19 niet opgewassen tegen Benfica en grijpt naast finaleplek Youth League

Ajax onder 19 plaatste zich dinsdag voor de halve finale door FC Midtjylland met 3-1 te verslaan. Tegenstander Benfica rekende in de kwartfinale af met Dinamo Zagreb door met dezelfde cijfers te winnen, maar maakte in aanloop naar die wedstrijd al veel indruk. Vijf van de zes wedstrijden in de groepsfase werden er door de Portugezen gewonnen en in de achtste finale werd Liverpool met 4-1 aan de kant gezet.



In de beginfase waren de beste kansen voor Benfica onder 19. De ploeg van Heitinga kon lange tijd volgen, maar moest vlak voor rust toch een tegentreffer incasseren. Tiago Araujo schoot de bal hard in het doel, waarmee hij doelman Calvin Raatsie kansloos liet. Lang mocht Ajax nog hopen op een ommekeer, maar een kwartier voor tijd verdubbelde Umaro Embalo de score. Drie minuten later veroorzaakte Terrence Douglas een strafschop en zette Tiago Dantas de 0-3 op het scorebord. Dat bleek uiteindelijk ook de eindstand te zijn.



De andere halve finale gaat tussen Salzburg en Real Madrid.