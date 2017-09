Ajax 'not amused' met besluit KNVB

Burgemeester Pauline Krikke van de gemeente Den Haag verbood het duel in eerste instantie om veiligheidsredenen. Met een verplaatsing naar het Cars Jeans Stadion van ADO werd alsnog een oplossing gevonden, maar de burgemeester stelde als voorwaarde dat Ajax geen supporters mee mag nemen.



Ajax tekende meteen bezwaar aan omdat de club 'bij geen enkel vooroverleg betrokken is geweest'. Volgens de KNVB is dat echter niet nodig. ,,Indien een wedstrijd in het toernooi om de KNVB beker van overheidswege wordt verboden, is het de thuisspelende club volgens het bekerreglement toegestaan de wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op alternatief terrein te spelen", staat in een verklaring.