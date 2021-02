Ajax na blunder definitief zonder Haller in Europa League

De ploeg van trainer Erik ten Hag neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen de Franse club Lille. Ajax gaat op 18 februari op bezoek in Frankrijk, de thuiswedstrijd tegen de huidige koploper van de Ligue 1 is een week later in Amsterdam.



Ajax merkte de fout woensdag op en vroeg de UEFA meteen om clementie. De Europese voetbalbond houdt zich echter strikt aan de deadlines. Daardoor moet Haller zijn Europese debuut voor Ajax uitstellen naar volgend seizoen. ,,Hij stond wel op de lijst, hij is niet vergeten”, zei Ten Hag. ,,Het is iets met computers, een vinkje aan- en uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Het lijkt een futiliteit, maar dit heeft enorme consequenties. Het voelt ook als onrechtvaardig.”



De 26-jarige Fransman was zeer teleurgesteld toen hij over de blunder werd bijgepraat. ,,Maar hij is ook realistisch”, vertelde Ten Hag. ,,Hij weet ook dat dit niet met opzet zo is gedaan.” De teammanager van Ajax (Jan Siemerink, red.) wordt normaal gesproken belast met de doorgave van de lijst aan de UEFA. ,,Maar uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik verantwoordelijk”, zei Ten Hag.



Bij PSV zullen ze weten hoe ze zich bij Ajax voelen. De club uit Eindhoven blunderde in het verleden door Ruud van Nistelrooij, Eric Addo en John de Jong niet aan te melden bij de UEFA. PSV kwam daar wel veel later achter dan Ajax nu.