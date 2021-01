'Ajax moet niet zeuren over het speelschema’

Ajax speelde in januari al tegen PSV, FC Twente, Feyenoord en AZ (beker), terwijl het ook nog aantreedt tegen laagvliegers Fortuna Sittard en Willem II. Op de laatste dag van de maand staat het competitietreffen met AZ op de planning. De voorsprong op nummer twee Vitesse bedraagt drie punten, terwijl Feyenoord na de1-0 zege in de Klassieker op zes punten is gezet.

De Rotterdammers haalden deze winter Lucas Pratto op in Argentinië, maar de spits kan in zijn eerste weken als Feyenoorder nog nauwelijks indruk maken. Een spits halen in de winterstop blijkt maar weer eens een onzekere noodgreep. ,,Pratto halen is natuurlijk gewoon een gokje’’, stelt Mossou. ,,Die jongen heeft twee jaar nauwelijks gespeeld, is een beetje te dik en River Plate zegt: ga maar.’’ Pratto debuteerde tegen Sparta en stond sindsdien in vier duels op het veld. Het is nog wachten op zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst.