Ajax mist Tagliafico tegen Heerenveen, Ziyech mogelijk wel bij selectie

Ten Hag zag dat Nederland twee uitstekende interlands speelde tegen Duitsland (3-0) en België (1-1). De vier Ajacieden Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Daley Blind en Donny van de Beek hadden allemaal hun rol in die wedstrijden. Ten Hag: ,,Ik snap het enthousiasme over Oranje heel goed. Nederland heeft weer eens wat laten zien en dat is alleen maar mooi. Hopelijk kunnen we weer een toontje meezingen in de top.’’



De Nederlandse internationals keren zo bezien positief terug in Amsterdam, waar vanavond in Heerenveen de realiteit van de eredivisie weer voor de deur staat. ,,Oranje profiteert ervan dat Ajax en PSV goed presteren, maar andersom is dat natuurlijk ook zo’’, zegt Ten Hag. ,,Onze internationals groeien individueel dankzij die grote wedstrijd in Oranje. Dat heeft ook een positieve uitwerking op het team.’’