Ajax mist mogelijk Ziyech tegen Twente

Kan Heerenveen de indrukwek­ken­de serie thuis voortzet­ten tegen het zwalkende Vitesse?

8:03 - sc Heerenveen is in de eredivisie al elf thuisduels op rij ongeslagen (W4-G7-V0), sinds een 0-3 nederlaag tegen De Graafschap op 16 maart. - Vitesse won geen van zijn vijf eredivisieduels met de Friezen op vrijdag (W0-G2-V3). - sc Heerenveen won tien duels in de eredivisie in 2019, één minder dan in heel 2018.