Ajax mist drie basiskrachten in topper tegen PSV, vervanger Edson Álvarez bekend

Calvin Bassey keert in het cruciale treffen met PSV zondag terug in de basisploeg van Ajax. Trainer John Heitinga laat weten dat de mandekker voor hem de logische vervanger van Edson Álvarez is.

,,Bassey gaat spelen”, gooide Heitinga één van zijn kaarten meteen open op tafel tijdens de persconferentie. ,,Laatste wedstrijden stond Edson centraal achterin. Die is nu geschorst. Dan doen we poppetje voor poppetje. We kijken met welke spelers we het best voor de dag kunnen komen tegen PSV. En wij denken dat Calvin daar een belangrijke rol in kan spelen. Hij speelde de voorbije weken weliswaar niet, maar is gewoon een heel goede verdediger.”

Heitinga speelt met de keuze voor Bassey ook in op de kopkracht van PSV. In de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal was Guus Til (twee goals) twee keer trefzeker. Guti tekende met het hoofd voor de winnende goal in de eerste eredivisie-ontmoeting dit seizoen in de Arena. En dan heeft PSV in Luuk de Jong ook nog één van de grootste kopspecialisten van Nederland in huis, weet Heitinga.

,,We hebben in de strijd om de Johan Cruijff Schaal gezien dat PSV sterk is in koppen na voorzetten vanaf de zijkanten. Wij zullen dus goed moeten verdedigen, ook omdat we iets minder lengte hebben. Dat betekent dat je er zoveel mogelijk voorzetten uit moet halen en je anders je persoonlijke duels moet winnen in je eigen doelgebied zodat zij niet kunnen koppen. Bij dode spelmomenten zetten we één, misschien wel twee man extra voor De Jong en Til”, grapte Heitinga nog.

Bassey aan bal nog niet zo sterk

Bassey dus, die snel en (kop)sterk is, maar waarvan dit seizoen ook is gebleken dat hij voor een Ajax-speler wel heel oncomfortabel aan de bal is. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de laatste basisplaats van de aankoop, thuis tegen Feyenoord. Vooral voor rust bleek Bassey toen een bron van onrust, omdat hij de voetballende oplossing niet in huis had. Daarna stelde Heitinga nog dat dat niet alleen aan de mandekker lag, maar dat het team verzuimde hem te helpen.

,,Daar zijn we deze week ook mee bezig geweest. We moeten ook niet naïef zijn. Ploegen maken ook een analyse van ons. Wij zullen daar een middel tegen moeten vinden. We hebben ook een aantal andere spelers die daar verantwoordelijkheid in moeten pakken. De veldbezetting wordt daarin belangrijk, om de juiste, creatieve spelers aan de bal te krijgen om het spel naar een hoog niveau te tillen.”

Kudus en Rensch nog niet fit

Daarvoor kan Heitinga in Eindhoven niet beschikken over de nog herstellende Devyne Rensch en Mohammed Kudus. ,,Ik heb nog wel hoop dat zij de bekerfinale tegen PSV gaan halen”, aldus Heitinga, die de eerste kraker tegen PSV, met wie Ajax vijf wedstrijden voor het einde de belangrijke tweede plek deelt, als de belangrijkste beschouwd.

,,We willen de Champions League in. Daar verdien je de meeste centjes en kunnen spelers op het hoogste niveau spelen. We moeten er dus zorgen dat we voorrondes gaan spelen. We gaan naar PSV om te winnen, maar we moeten in ieder geval zorgen dat we daar resultaat halen.”

Strijd met PSV om tweede plek

Over de titel wilde Heitinga in de aanloop naar het duel met PSV niet spreken. ,,De realiteit is dat we een flinke achterstand hebben en dat je strijdt om de tweede plek”, zei de Ajax-coach. Het belang van die tweede plaats is groot voor beide clubs. ,,We hebben nog vijf wedstrijden te gaan. Het halen van de Champions League is heel belangrijk is voor Ajax, ik denk dat dat voor zich spreekt. Daar verdien je de meeste centen en je wil dat je spelers op een zo hoog mogelijk podium spelen.”

Heitinga zegt naar Eindhoven af te reizen om te winnen. ,,Maar het belangrijkste is dat we een resultaat halen”, zei hij, waarmee de coach ook niet uitsluit dat er ergens genoegen genomen wordt met een gelijkspel. Ajax staat vanwege een beter doelsaldo een plek voor het team van coach Ruud van Nistelrooij. ,,We weten het belang van dit duel. Ik hoop dat het een spektakelstuk wordt. Ik kijk er enorm uit naar dit duel en om weer te mogen strijden met Ruud.”

Fitz-Jim en Kaplan ontbreken ook

Kian Fitz-Jim raakte deze week op de training geblesseerd en Ahmetcan Kaplan is niet inzetbaar, meldde de coach verder. Heitinga zei dat de Portugees Francisco Conceição, die afgelopen maandag bij Jong Ajax twee keer scoorde tegen Jong PSV, mogelijk kan spelen.

Ajax en PSV staan beide op 62 punten, acht minder dan koploper Feyenoord. De twee ploegen strijden om de tweede plaats in de Eredivisie die recht geeft op het spelen van de voorronde van de Champions League.

