Ajax met Daley Blind naar Bern

Trainer Erik ten Hag liet zich afgelopen zondag in Zwolle (0-2) al positief uit over een mogelijke rentree van Blind. ,,Hij is aan de betere hand”, zei de coach. ,,We moeten het de komende dagen even aankijken.” De international liep op 3 maart in de bekerwedstrijd bij SC Heerenveen (0-3) een knieblessure op. Hij miste nadien de duels met FC Groningen, Young Boys en PEC Zwolle.



Ook David Neres behoort tot de selectie van Ajax. De Braziliaanse aanvaller viel in Zwolle uit met lichte hamstringklachten. Ten Hag liet na afloop weten dat er volgens hem niets ernstigs met Neres aan de hand was, maar dat hij niet van plan was om risico te nemen met de Zuid-Amerikaan. In de selectie van 21 man ontbreken Jurriën Timber en Noussair Mazraoui om medische redenen.